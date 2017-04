Les Oilers blanchissent à nouveau les Sharks

Cam Talbot a réalisé 23 arrêts pour récolter son deuxième jeu blanc consécutif, Zack Kassian a marqué le but victorieux et les Oilers d'Edmonton ont blanchi les Sharks de San Jose 1-0, dimanche soir, lors du troisième match de la série quart de finale de l'Association Ouest.

La Presse Canadienne New York

Kassian a intercepté une tentative de dégagement plutôt faible de la part de Dave Schlemko et a profité de ce revirement pour glisser un tir du revers derrière Martin Jones pour briser l'égalité (0-0) à 10:45 de la troisième période.

Les Oilers mènent maintenant la série 2-1. Le prochain affrontement entre les deux équipes aura lieu mardi soir à San Jose.

Kassian a également marqué le but gagnant lors de la deuxième rencontre, vendredi dernier.

Le vétéran Joe Thornton était de retour dans la formation des Sharks après avoir raté les deux premiers duels en raison d'une blessure au genou subie le 2 avril dernier.

Malgré qu'ils eurent été dominés au premier tiers au chapitre des tirs au but (13-6) et des mises en échec (32-14), les Oilers ont obtenu deux bonnes chances de marquer, mais Jones a aussitôt fermé la porte.

Les Sharks ont redoublé d'ardeur en deuxième période. Talbot a effectué deux arrêts clés aux dépens de Jonas Donskoi et Tomas Hertl. Les Oilers ont eu le dessus en période médiane, en surclassant leurs adversaires 12-4 pour les tirs au but et en appliquant davantage de pression.

Encore une fois, Connor McDavid était sous les projecteurs lorsqu'il a tenté de déjouer Jones en contournant le filet à 15:49, et ensuite lorsqu'il a tenté de marquer d'un tir frappé du haut du cercle droit 32 secondes plus tard. Jones l'a cependant frustré.

Les Oilers ont profité des difficultés qu'éprouvent les Sharks en avantage numérique, même avec le retour de Thornton. La troupe de Peter DeBoer a capitalisé qu'une seule fois en 14 occasions depuis le début de la série.