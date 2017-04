 Torrey Mitchell et Brandon Davidson affronteront les Rangers 

(New York) En dépit de sa victoire dans le deuxième match de la série, le Canadien procédera à deux changements à sa formation en vue du troisième affrontement, ce soir au Madison Square Garden. Torrey Mitchell a été inséré à la droite du quatrième trio et prendra ainsi la place d'Andreas Martinsen, qui avait participé aux deux premiers matchs face aux Rangers de New York.