 Radulov marque en prolongation et le Canadien bat les Rangers 

Lorsqu'il lui a accordé un contrat d'un an le 1er juillet, Marc Bergevin se disait sans doute que Alexander Radulov allait donner un peu de mordant à l'attaque du Canadien de Montréal. C'est exactement ce que Radulov a fait vendredi soir, à un moment on ne peut plus crucial de la saison.

Radulov a couronné une soirée de trois points en déjouant Henrik Lundqvist à 18 min 34 s de la première période de prolongation et il a permis au Tricolore d'arracher une importante victoire de 4-3 contre les Rangers de New York lors du deuxième match de la ronde quart de finale de l'Association de l'Est, au Centre Bell.

Du coup, les hommes de Claude Julien ont égalé la série à une partie de chaque côté avant de prendre la direction du Madison Square Garden, où seront présentées les troisième et quatrième rencontres, dimanche et mardi. Le cinquième rendez-vous entre ces deux équipes aura lieu jeudi prochain, au Centre Bell.

Radulov a mis fin à un match palpitant en poussant derrière Lundqvist une rondelle qui était demeurée dans le demi-cercle du gardien des Rangers. Il s'agissait de son premier but en série depuis le 20 avril 2012 et de sa première performance de trois points en carrière lors de matchs éliminatoires.

Il s'agissait aussi du 58e tir du Canadien en direction de Lundqvist qui ne ressemble en rien, du moins après les deux premiers matchs de la série, au gardien qui en arrache tant au Centre Bell.

Après le match, le vétéran russe a toutefois refusé l'étiquette de héros qu'un journaliste lui a accolée.

«Les héros, ce sont tous les joueurs de l'équipe, a-t-il répondu. S'il avait fallu que les Rangers marquent pendant les punitions qui m'ont été infligées, je ne serais pas ici à vous parler.»

Tomas Plekanec, avec 17,3 secondes à jouer à la troisième période, avait forcé la prolongation, aidé de Radulov. Jeff Petry et Paul Byron, tous deux en première période, ont marqué les autres filets du Canadien. Plekanec a ajouté une mention d'aide sur le but de Byron et a excellé dans les cercles de mises en jeu.

«J'ai envoyé "Pleky" sur la patinoire en fin de troisième période parce qu'il avait gagné sa large part de mises en jeu, et aussi parce qu'il avait connu un très bon match», a déclaré Claude Julien.

Les marqueurs des Rangers ont été Michael Grabner, en première période, Rick Nash et Mats Zuccarello, ces derniers dans un intervalle de moins de cinq minutes au deuxième vingt. Les Rangers ont dirigé 38 tirs vers Carey Price.

Le portier du Canadien a réalisé son meilleur arrêt du match contre Jimmy Vesey avec un peu plus de quatre minutes à faire à la période additionnelle.

Le trio de Plekanec s'impose

L'unité offensive formée de Plekanec, Byron et de Brendan Gallagher a contribué aux deux premiers buts du Canadien dans la série... même s'il n'était plus sur la patinoire lors du premier.

L'honneur de briser la glace contre Lundqvist est allé à Petry, qui a du même coup mis fin à une séquence de 126 minutes et neuf secondes lors desquelles le gardien suédois avait blanchi le Canadien en rencontres des séries, soit depuis la deuxième période du cinquième match de la finale de l'Association Est en 2014.

Petry a été avantagé par le fait que Lundqvist avait perdu son bâton à la suite d'un contact avec Gallagher plusieurs secondes auparavant.

Byron, Gallagher et Plekanec ont uni leurs efforts pour inscrire un deuxième but avant la fin du premier vingt, et deux minutes après le filet égalisateur de Grabner, lorsque Byron a déjoué Lundqvist d'un tir précis dans la partie supérieure droite.

Weber se fâche

Après une première période marquée par du jeu robuste, les deux équipes ont maintenu le tempo au deuxième vingt, et les esprits se sont même échauffés pour la première fois en deux matchs.

Les hostilités ont commencé lorsque Steve Ott et Zuccarello se sont bousculés dans le coin gauche, derrière le filet de Price. Les huit autres joueurs se sont joints aux deux assaillants, et Weber a même jeté les gants contre J.T. Miller, pendant que Zuccarello se chamaillait avec Jordie Benn.

Le Canadien est sorti victorieux de cet échange, puisque Zuccarello a écopé une pénalité mineure additionnelle. Non seulement le Tricolore n'a pas su profiter de son avantage numérique, il a vu les Rangers égaler la marque une cinquantaine de secondes après la fin de la punition lorsque Nash a battu Price d'un tir des poignets dans la partie supérieure gauche du filet.

Puis à 14 min 47 s, les Rangers ont plongé le Centre Bell dans un certain désarroi quand Zuccarello a fait dévier derrière Price un tir de Brendan Smith, à l'aide de sa jambe droite.

Mais Lundqvist a finalement flanché dans les derniers moments du temps réglementaire lorsque Plekanec a fait dévier une passe de Radulov alors que Price avait cédé sa place à un attaquant supplémentaire.

«Nous avons fait de bons jeux et nous avions une chance de gagner. Mais ils ont su se créer des deuxième et troisième chances. C'est certain que ça fait mal d'avoir concédé un but si tard dans le match», a admis Lundqvist.

