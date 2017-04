Claude Julien gardera-t-il les mêmes effectifs?

Le Canadien et les Rangers se disputent le deuxième match de leur série ce soir, et tout indique que le Tricolore n'apportera pas de changement à sa formation.

L'équipe tenait un exercice optionnel vendredi matin, et seuls les cinq réservistes du premier match y étaient : le gardien Al Montoya, le défenseur Brandon Davidson et les attaquants Torrey Mitchell, Brian Flynn et Michael McCarron.

La présence de ces cinq joueurs - et l'absence des autres - ne garantit rien en soi pour ce soir, et Claude Julien pourrait toujours nous réserver une surprise à l'échauffement. Mais s'il le fait, il cache plutôt bien son jeu.

Alexei Emelin, blessé au bas du corps, n'a pas participé à la séance. La date de son retour au jeu demeure inconnue, mais le fait qu'il ne puisse toujours pas rejoindre ses coéquipiers est de mauvais augure pour un retour à court terme.

En attendant, Davidson demeure donc l'unique réserviste à la ligne bleue. Il faudra voir s'il le restera longtemps, car le duo de Nathan Beaulieu et Nikita Nesterov a éprouvé toutes sortes de difficultés dans le premier match.

Les Rangers prévoyaient eux aussi un simple entraînement optionnel ce matin. Comme le Canadien, ils présentaient jeudi les mêmes trios d'attaquants et duos de défenseurs que lors du premier match.

Par ailleurs, la formation new-yorkaise a annoncé ce matin une prolongation de contrat pour le défenseur Steven Kampfer, qui a été laissé de côté pour le premier match. Kampfer a participé à 11 matchs dans la LNH cette saison, et à 43 autres dans la Ligue américaine.

Les Rangers mènent la série 1-0.