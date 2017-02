Alex Galchenyuk sauve le CH

C'est le but de Galchenyuk qui a sauvé le Canadien du désastre, un but réussi en prolongation qui a permis aux Montréalais de sortir de Glendale avec une victoire difficilement acquise de 5-4, devant une foule de 14 098 spectateurs.

Il s'agit pour le CH d'une victoire importante qui met fin à une série de quatre défaites.

Pour le Canadien, la soirée aurait dû être pas mal plus facile, par contre.

Les Coyotes n'ont presque rien fait de bon en attaque lors de la première période. D'ailleurs, les visiteurs ont rapidement tiré avantage de cette situation, quand Max Pacioretty a marqué son 26e de la saison après seulement 57 secondes de jeu. Andrei Markov, de la pointe, a fait 2-0 plus tard, et après 20 minutes, c'est un Canadien en pleine maîtrise de ses moyens qui a pu rentrer au vestiaire pour prendre la pause.

Mais ça n'allait pas durer.

Ça n'allait pas durer, car les Coyotes ont dominé la deuxième période avec trois buts, ceux de Dvorak, Domi et Goligoski. Un but à cinq contre cinq, un but à cinq contre quatre et un but à quatre contre cinq pour ces Coyotes qui ont eu l'air de se réveiller, un peu aidés par l'indiscipline du Canadien, après les punitions à Andrew Shaw et Paul Byron.

En début de troisième, Pacioretty a réussi son deuxième but du match pour faire 3-3. Puis, avec 10 min 4 s à faire à la période, Alexander Radulov a marqué son but 14e de la saison depuis l'enclave, un tir raté qui a mal fait paraître le gardien des Coyotes, Mike Smith.

Le Canadien croyait bien avoir la victoire en poche, mais Carey Price a ensuite fait très piètre figure sur un autre but, le quatrième des Coyotes, de Dvorak. Price a raté sa sortie avant de pousser lui-même la rondelle dans le filet avec sa jambe gauche. Pas la meilleure soirée du gardien du CH.

Puis, en prolongation, c'est Galchenyuk qui a mis un terme à la soirée... et qui a permis aux membres du Canadien de pousser un gros soupir de soulagement. Pacioretty a conclu sa soirée avec quatre points, deux buts et deux passes.

Le Canadien avait choisi de disputer ce match sans David Desharnais. Le petit attaquant a donc été laissé de côté pour la deuxième fois lors des quatre derniers matchs de l'équipe. Brian Flynn et Nikita Nesterov ont aussi été laissés de côté pour ce match. Chez les Coyotes, l'attaquant Martin Hanzal, qui est au centre de rumeurs d'échange impliquant le Canadien, n'a pas pris part à la rencontre, victime d'un virus.

Le Canadien va rentrer à Montréal vendredi en vue de son prochain match, samedi soir au Centre Bell, contre les Blues de St. Louis.

