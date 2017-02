David Desharnais de nouveau laissé de côté

Desharnais sera dans les gradins, ce soir à Glendale, lorsque le Canadien va affronter les Coyotes de l'Arizona. Ainsi en a décidé l'entraîneur Michel Therrien, qui va plutôt insérer dans la formation Michael McCarron, Daniel Carr et Greg Pateryn. En plus de Desharnais, Brian Flynn et Nikita Nesterov vont écoper eux aussi.

«On l'a placé dans différents rôles pour voir comment il allait réagir, a expliqué Therrien au sujet du petit attaquant québécois. On l'a placé à l 'aile, au centre sur les trois premiers trios, on l'a placé au centre sur le quatrième trio pour voir comment il allait réagir là aussi. Ça n'a pas été concluant comme je l'aurais espéré ou comme je l'aurais voulu.»

Même si l'entraîneur montréalais avance que Desharnais «comprend très bien la situation», il est permis de se demander ce que cet autre échec va faire pour sa confiance, et aussi pour sa place avec la formation montréalaise. En 29 matchs cette saison, celui qui porte le numéro 51 n'a récolté que 4 buts et 6 aides. Son futur à long terme avec l'équipe semble à tout le moins compromis, lui qui n'a pas de contrat en vue de la prochaine saison.

«Quand il y a une blessure, le malheur des uns fait le bonheur des autres, a ajouté Michel Therrien. Un gars comme Phillip Danault a su saisir sa chance (en l'absence de Desharnais), pour démontrer ce qu'il est capable de faire au poste de centre.»

Les attaquants McCarron et Carr, fraîchement rappelés de la Ligue américaine, seront donc de retour dans la formation montréalaise, tout comme Pateryn, qui en sera seulement à un deuxième match depuis son retour au jeu.

Carey Price sera devant le filet du Canadien, et fera face à Mike Smith, qui sera devant le filet des Coyotes. Les Coyotes ont par ailleurs fait savoir que l'attaquant Martin Hanzal, victime d'un virus, demeure un cas douteux pour la rencontre de ce soir.