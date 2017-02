Toews marque en prolongation pour battre le Wild

Jonathan Toews a marqué un but en avantage numérique à 3 min 09 s de la période de la prolongation et les Blackhawks de Chicago ont défait le Wild du Minnesota 4-3, mercredi soir.

Patrick Donnelly Associated Press ST. PAUL, Minn.

Ryan Suter a été chassé pour avoir retenu un rival, à mi-chemin en prolongation, et lors de cet avantage numérique, Toews a poussé la rondelle entre les jambières de Darcy Kuemper à la suite d'un retour de lancer.

Le capitaine des Blackhawks a également ajouté deux mentions d'assistance tandis que Richard Panik a obtenu un but et une aide. Ryan Hartman et Nick Schmaltz ont aussi enfilé l'aiguille pour les Blackhawks, qui ont mis fin à une séquence de huit revers contre le Wild, pendant la saison. Corey Crawford a stoppé 35 des 38 tirs dirigés vers lui.

Jared Spurgeon, Zach Parise et Erik Haula ont répliqué pour le Wild. Nino Niederreiter s'est fait complice de deux buts des siens et Kuemper a terminé le duel avec 28 arrêts.

Haula a touché la cible alors qu'il restait 3 min 03 s à jouer au troisième vingt pour créer l'égalité 3-3. Le défenseur Marco Scandella a transporté la rondelle dans la zone des Blackhawks et il a effectué une passe du revers à Haula, qui a envoyé le disque au-dessus du bloqueur de Crawford.