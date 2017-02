 Zacha met un terme à la série noire à domicile des Devils 

Pavel Zacha a fait vibrer les cordages en avantage numérique avec 7:27 à jouer à la rencontre et les Devils du New Jersey ont mis un terme à leur série de sept revers à domicile en disposant des Sabres de Buffalo 2-1, lundi soir.

Adam Henrique a aussi touché la cible en supériorité numérique, tandis que Mike Cammalleri amassait deux mentions d'aide et que Cory Schneider effectuait 22 arrêts devant le filet des Devils.

Ces derniers ont triomphé au Prudential Center pour la première fois depuis le 2 janvier. Les Devils ont une fiche de 3-0-1 depuis la pause du match des étoiles.

Tyler Ennis a répliqué pour les Sabres, et Robin Lehner a repoussé 37 lancers dirigés vers lui.

Le filet victorieux de Zacha a été révisé après que l'entraîneur-chef des Sabres Dan Bylsma eut allégué que Henrique était entré en contact avec Lehner. Cammalleri a décoché un tir du point d'appui droit et Lehner n'a pu saisir la rondelle puisque Henrique semblait l'avoir ennuyé avec son bâton. L'arbitre a analysé la reprise et déterminé que le but était valide.