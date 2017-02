David Desharnais laissé de côté face aux Capitals

Michel Therrien a plutôt opté pour Sven Andrighetto pour patrouiller le flanc gauche au sein d'un trio complété par le joueur de centre Tomas Plekanec et l'ailier droit Andrew Shaw.

C'est la deuxième fois cette saison que Desharnais subit un tel sort, lui qui avait été confiné à la passerelle le 10 novembre contre les Kings de Los Angeles.

Après une absence de 24 rencontres causée par une blessure à un genou survenue le 6 décembre à St. Louis, Desharnais est revenu au jeu le 31 janvier contre les Sabres de Buffalo au Centre Bell.

Muté à l'aile gauche aux côtés d'Alex Galchenyuk et de Shaw, Desharnais avait inscrit le but victorieux dans un gain de 5-2. Deux soirs plus tard, dans une défaite de 3-1 face aux Flyers de Philadelphie, il avait obtenu un tir au but et terminé le match avec un ratio défensif de plus-1.

En 27 rencontres en 2016-2017, l'attaquant de Laurier-Station a marqué quatre buts et ajouté six mentions d'aide.

De son côté, Andrighetto prendra part à un 21e match cette saison. Le Suisse de 23 ans a inscrit deux buts et six mentions d'aide. Ses deux buts et quatre de ses mentions d'aide ont été obtenus lors de ses 10 dernières sorties. Lors de ces dix matchs, Andrighetto a affiché un ratio défensif de plus-4.