 Le Canadien se prépare à affronter Ovechkin et McDavid 

Après une performance décevante face aux Flyers de Philadelphie, le Tricolore reçoit la visite des Capitals de Washington et des Oilers d'Edmonton à l'occasion de deux matchs en matinée - Super Bowl oblige. Ce sera l'occasion pour le CH de se frotter à deux des meilleurs joueurs du circuit en Alexander Ovechkin et Connor McDavid.

«C'est un défi à chaque fois qu'on rencontre des joueurs de ce calibre-là, a noté Michel Therrien. On sait tous ce dont Ovie est capable, c'est un marqueur qui est un véritable phénomène. Mais si l'on regarde les Capitals, on a beau regarder Ovechkin, c'est une grosse machine de hockey qui n'a pas de faiblesse. C'est sur que pour nous ce sera un défi de taille.

«Quant à McDavid, c'est la prochaine supervedette de la Ligue nationale. Bref, ce sera un gros week-end pour nous. Mais par le passé, les matchs disputés la fin de semaine du Super Bowl ont toujours eu une ambiance spéciale à cause d'une foule plus jeune que d'habitude.»

Les Capitals et le Canadien disputent un 3e et dernier match l'un contre l'autre cette saison et ont chacun remporté un match. Le CH l'a emporté 2-1 à Washington le 17 décembre mais les Caps ont pris leur revanche au Centre Bell en s'imposant 4-1 le 9 janvier.

Carey Price affrontera les Capitals mais Therrien a préféré ne pas dévoiler l'identité de son gardien, dimanche face aux Oilers.