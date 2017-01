 Match des étoiles: une incomparable réunion de vedettes à L.A. 

(Los Angeles) À chaque année le Match des étoiles se veut l'endroit de prédilection où se réunissent les vedettes du hockey. Mais cette saison, à Los Angeles, l'atmosphère est particulière. C'est qu'en plus des vedettes actuelles de la LNH, les plus grands noms d'hier et d'aujourd'hui se réunissent à l'occasion de la nomination, vendredi soir, des 100 meilleurs joueurs de l'histoire de la ligue, un événement unique organisé dans le cadre du centenaire de la LNH.