NHL: les Flyers battent les Maple Leafs 2-1

Roman Lyubimov a touché la cible tard en troisième période et les Flyers de Philadelphie en ont profité pour signer une troisième victoire de suite, un gain de 2-1, jeudi, face aux Maple Leafs de Toronto.

Associated Press PHILADELPHIE

Wayne Simmonds a aussi marqué pour les Flyers, qui demeurent au coeur de la course aux séries. Les Flyers ont devancé les Maple Leafs au chapitre des points (56 contre 55) et ils détiennent une des deux places supplémentaires pour les séries dans l'Association de l'est.

William Nylander a été l'unique buteur des Maple Leafs, qui ont encaissé une première défaite en temps réglementaire à l'étranger depuis le 30 novembre, à Calgary.

Michal Neuvirth a stoppé 27 tirs devant le filet des Flyers. À l'autre bout de la patinoire, Curtis McElhinney a effectué 32 arrêts.