Le Canadien met la main sur Nikita Nesterov

La transaction a été annoncée quelques instants avant que le Canadien commence son match face aux Islanders de New York, jeudi soir.

«Il est un jeune défenseur qui, malgré ses 23 ans, a déjà disputé 26 matchs en séries éliminatoires, a mentionné le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, après la défaite de 3-1 des siens face aux Islanders. Je dis toujours que l'on n'a jamais assez de défenseurs. Avec les blessures à Andrei (Markov) et (Greg) Pateryn, il vient nous aider au niveau de notre profondeur.»

Âgé de 23 ans, Nesterov a disputé 35 matchs avec le Lightning cette saison, récoltant trois buts et neuf aides. Le Russe de cinq pieds 11 pouces et 191 livres avait été un choix de cinquième ronde du Lightning en 2011, 148e au total.

En 119 matchs dans la LNH, Nesterov a accumulé neuf buts, 19 aides et 77 minutes de punition. Il a aussi amassé un but et six aides en 26 matchs éliminatoires.

«Il est un jeune qui patine bien, qui joue bien avec la rondelle et qui a un bon lancer», a déclaré Bergevin en décrivant sa nouvelle prise.

Après le match face aux Islanders, le Canadien a cédé le défenseur Ryan Johnston aux IceCaps de Saint-Jean, son club-école de la Ligue américaine.

Johnston a disputé sept matchs avec le Canadien cette saison et n'a pas amassé de point. Il affiche un différentiel de moins-3.

Pour sa part, Racine en était à sa première campagne dans l'organisation du Canadien, qui l'avait acquis des Panthers de la Floride le 8 octobre dernier en retour de l'attaquant Tim Bozon.

En 26 matchs avec les IceCaps de Saint-Jean, le club-école du Tricolore, Racine a récolté trois aides et 58 minutes de punition.

Choix de troisième tour des Panthers en 2011, 87e au total, Racine a disputé un seul match en carrière dans la LNH, lors de la campagne 2013-14. Il est originaire de Montréal et âgé de 23 ans.