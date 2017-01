David Desharnais n'est pas encore prêt à revenir

Le mauvais temps avait forcé l'annulation de l'entraînement matinal du Canadien, mardi matin, mais les hommes de Michel Therrien ont finalement pu mettre quelques éléments tactiques à l'épreuve, mercredi, avant de mettre le cap sur Brooklyn où ils affronteront jeudi soir les Islanders de New York.

David Desharnais a rejoint ses coéquipiers dans le cadre de son premier entraînement complet depuis la blessure au genou qui l'a fait quitter le match du 6 décembre dernier à St-Louis. Il a effectué des alternances au sein du quatrième trio mais sa présence face aux Islanders a vite été écartée par Michel Therrien.

«On va réévaluer tous nos blessés lundi (au retour de la pause du match des Étoiles) et on sera en mesure à ce moment-là de donner de nouveaux détails, mais aucun d'eux ne fera ce voyage-ci», a indiqué l'entraîneur-chef qui a également vu Brendan Gallagher, Andrei Markov et Greg Pateryn patiner en marge de l'entraînement de leurs coéquipiers.

Quant à Alex Galchenyuk, le fait de ne pas le voir sur la glace ne constitue pas une grande surprise. Le Tricolore opte pour la prudence en le faisant profiter d'une semaine complète de congé grâce à la pause du match des Étoiles.

C'est au retour du congé que le sérieux de cette rechute pourra être mesuré. S'il est à son poste, les deux matchs d'absence n'auront été qu'une judicieuse précaution.