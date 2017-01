Les Blackhawks battent les Canucks 4-2

Jonathan Toews a brisé l'égalité alors qu'il restait 1:18 à jouer au match et les Blackhawks de Chicago ont battu les Canucks de Vancouver 4-2, dimanche, pour signer un troisième gain de suite.

Matt Carlson Associated Press Chicago

Toews, qui a également obtenu trois mentions d'aide, a trompé la vigilance de Ryan Miller après que le tir de Richard Panik eut raté la cible avant de revenir au cercle de mise en jeu gauche.

Panik a pour sa part amassé un but et une mention d'assistance. Patrick Kane a lui aussi marqué pour les Blackhawks, qui ont remporté sept de leurs neuf dernières parties. Marian Hossa a ajouté un but dans un filet désert pour son 400e point dans l'uniforme des Blackhawks. Corey Crawford a inscrit une 200e victoire dans la LNH grâce à une performance de 26 arrêts.

Troy Stecher et Bo Horvat ont touché la cible dans un intervalle de 46 secondes, en troisième période, pour les Canucks, qui n'ont perdu en temps réglementaire que pour une deuxième fois en 13 parties. Miller a repoussé 31 rondelles.