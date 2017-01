Le centre tchèque constitue un cas incertain en vue de ce match puisqu'il est aux prises avec un virus. L'alignement concocté par Michel Therrien demeure donc en suspens et l'entraîneur-chef n'a pas voulu donner de confirmation par rapport aux joueurs qui entreraient et sortiraient de la formation. Mais si l'on se fie à l'alignement déployé ce matin, Brian Flynn pourrait évoluer au centre d'Artturi Lehkonen et de Paul Byron si Plekanec déclarait forfait tandis que Bobby Farnham pourrait laisser sa place à Daniel Carr.