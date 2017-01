Tomas Plekanec ennuyé par un virus

En défense, on pourrait assister au retour au jeu du défenseur Zach Redmond qui a déjà évolué à Winnipeg pendant quelques années.

Par ailleurs, on sait que les gardiens Carey Price et Al Montoya se partageront la tâche lors des deux prochains matchs. Michel Therrien confiera le filet ce soir à Al Montoya, qui a évolué avec les Jets entre 2012 et 2014. C'est donc dire que Carey Price sera d'office demain soir contre le Wild du Minnesota. Il aura à cette occasion la chance de prendre sa revanche sur Devan Dubnyk et le Wild contre lesquels il s'était incliné peu avant Noël.