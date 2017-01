Weber et Therrien avec Price au match des Étoiles

La LNH a annoncé que Shea Weber a également été nommé au sein de l'équipe de la division Atlantique. Cette équipe sera dirigée par Michel Therrien.

Therrien obtient cette invitation puisque le Tricolore occupe la première place de sa division. Or, les entraîneurs des équipes de tête des quatre divisions, en date du 10 janvier, sont automatiquement invités au match des Étoiles. Ses vis-à-vis seront donc John Tortorella (Columbus, division Métropolitaine), Bruce Boudreau (Minnesota, division Centrale) et Peter DeBoer (San Jose, division Pacifique).

Weber vient au cinquième rang des défenseurs de la LNH pour les points (26) et au deuxième rang pour les buts (10).

Les Blackhawks de Chicago sont l'équipe la plus représentée avec quatre joueurs, soit les attaquants Patrick Kane et Jonathan Toews, le défenseur Duncan Keith et le gardien Corey Crawford.

Deux recrues font partie des invités, soit les attaquants Auston Matthews (Toronto) et Patrik Laine (Winnipeg).

Depuis l'an passé, le match des Étoiles est un tournoi à 3 contre 3, formé de quatre équipes (une par division) qui s'affrontent dans un tournoi.