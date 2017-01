Le retour de Lars Eller

Qui est-il, ce Lars Eller? Dans le vestiaire, en entrevue, c'est un joueur incapable de mentir, qui va longtemps réfléchir avant de répondre à des questions parfois délicates. Hier, par exemple, il s'est fait demander s'il se sentait mieux, loin des projecteurs de Montréal.

«Ce n'était pas un problème, ça ne me dérangeait pas, a lancé Eller, après plusieurs secondes d'hésitation. Mais parfois, c'est bon de ne pas avoir [l'attention médiatique braquée sur soi]. Tout n'est pas blanc et noir comme on le sent parfois [à Montréal]. Je dirais que c'est plus relax [chill], là où je suis maintenant.»

Sur la glace non plus, Eller ne semble pas avoir changé. Malgré une maigre production offensive (7 points en 38 matchs), son gabarit et ses capacités défensives font en sorte que ses entraîneurs le placent au centre du troisième trio. C'est le poste qu'il occupe à Washington, à raison de 14 minutes par match. Bref, Barry Trotz voit visiblement chez lui les mêmes qualités que Michel Therrien à l'époque, qualités qui forcent l'entraîneur à ne pas s'arrêter à sa production.

«Souvent, les joueurs qui arrivent dans une nouvelle organisation ont un gros départ et ralentissent ensuite, le temps de s'acclimater, a expliqué Trotz, hier midi. Lars a connu un départ plus lent, le temps de comprendre ce qu'on voulait de lui. Mais il joue vraiment bien, ces derniers temps. Il a été malchanceux au chapitre de la production, mais son jeu en général est très bon.»

«Je n'avais jamais réalisé à quel point il était costaud, fort et talentueux. Il est un gros facteur de nos succès en désavantage numérique, et nous sommes parmi les meilleurs dans la ligue.»

Trotz n'a pas tort. Les Capitals arrivent au troisième rang de la LNH avec une efficacité de 87,1% à court d'un homme, et Eller joue plus de deux minutes par match dans ces circonstances.

Une autre statistique qui milite pour Eller : les buts accordés à forces égales par tranche de 60 minutes de jeu. Quand le Danois est sur la patinoire, l'adversaire n'en marque en moyenne que 1,40, ce qui lui vaut le 10e rang de la LNH. Curieusement, on retrouve dans ce même top 10 un autre joueur souvent critiqué pour ses carences offensives cette saison, Tomas Plekanec (1,37).

Eller n'en sera pas à un premier duel contre ses anciens coéquipiers, puisque le Tricolore a joué à Washington le 17 décembre dernier. Mais ce sera sa première visite au Centre Bell depuis l'échange qui l'a fait passer aux Capitals, en juin dernier.

«Jouer des matchs au Centre Bell me manque, a admis Eller. C'est un amphithéâtre formidable, l'ambiance est spéciale, surtout en séries. Ce sera spécial. Je suis enthousiaste et très motivé. [...] Tout joueur qui a été échangé veut battre son ancienne équipe, c'est un sentiment naturel.»

Quel trio?

Il faudra attendre pour savoir avec qui Eller patinera. Ces derniers temps, il formait un trio avec Andre Burakowsky et Brett Connolly. Mais ce dernier a été promu au sein du premier trio à l'entraînement hier, en l'absence de T.J. Oshie (blessé au haut du corps).

Oshie et Tom Wilson (bas du corps) représentent des cas incertains en vue du match de ce soir. On devrait en savoir plus après l'entraînement matinal, prévu à 11h.

