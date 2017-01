 Le Canadien a raison des Leafs au terme d'un match musclé 

>> Consulter le sommaire du match

Même si son voyage de sept rencontres a été ponctué de deux retours à Montréal, le Tricolore a conclu sa plus longue séquence à l'étranger de la campagne avec une fiche de 4-1-2. Ce résultat est d'autant plus impressionnant que la liste des blessés s'est allongée pendant le périple.

Avec plusieurs éléments récemment rappelés du club-école de Saint-Jean, le Canadien a été à la hauteur face à une équipe qui avait un dossier de 6-0-1 à ses sept dernières sorties. Le Tricolore a ainsi filé vers une 13e victoire d'affilée face aux Maple Leafs.

Max Pacioretty, Artturi Lehkonen, Nikita Scherbak, avec son premier but dans la LNH, Alexander Radulov et Michael McCarron ont touché la cible pour le Canadien (25-9-6), qui a offert une 400e victoire à l'entraîneur-chef Michel Therrien dans la LNH. Radulov a aussi amassé une aide, Shea Weber et Jeff Petry en ont récolté deux chacun et Carey Price a effectué 33 arrêts.

Tyler Bozak, Nazem Kadri et James van Riemsdyk ont répliqué pour les Maple Leafs (18-13-8). Mitch Marner a accumulé trois aides et Frederik Andersen a stoppé 26 lancers.

Le Canadien retrouvera enfin ses partisans lundi, quand les Capitals de Washington seront de passage au Centre Bell.

Sans complexe

Pacioretty a lancé le bal en marquant sur une remise parfaite de Radulov après seulement 20 secondes de jeu, puis Lehkonen a profité des largesses d'Andersen pour doubler l'avance du Tricolore à 3:47.

Les Maple Leafs ont toutefois répliqué en marquant deux fois en avantage numérique. Bozak et Kadri ont complété des jeux préparés par Marner et van Riemsdyk.

Scherbak a toutefois redonné les devants au Canadien avant la fin du premier vingt en marquant à son tour en avantage numérique, avec 0,9 seconde à écouler au cadran. Un tir de la pointe de Petry a abouti sur la lame du bâton du Russe de 21 ans devant le filet et Scherbak a habilement pivoté pour ensuite envoyer la rondelle dans l'ouverture.

Radulov a ensuite redonné un coussin de deux buts au Canadien après 36 secondes de jeu en deuxième période, lui aussi en attaque à cinq. Weber a préparé le 10e but de la saison de Radulov à partir de l'arrière du filet des Leafs.

Le jeu s'est envenimé par la suite. McCarron s'est porté à la défense de Jeff Petry et Bobby Farnham en jetant les gants devant le dur à cuire des Maple Leafs Matt Martin. Sur la même séquence, Farnham s'est battu avec Frédérik Gauthier et les deux joueurs ont été expulsés.

Weber a aussi cherché à s'en prendre à quelques reprises à Zach Hyman après un contact sévère avec Price.

Les Maple Leafs ont réduit l'écart à 4-3 avant la fin du deuxième engagement. Marner, encore lui, a mis la table pour van Riemsdyk, alors que les Leafs ont profité d'une longue séquence du duo Mark Barberio-Ryan Johnston prolongée par un dégagement refusé.

McCarron a cependant porté le coup de grâce après 3:51 de jeu en troisième période. Il a surpris Andersen d'un angle restreint.

Price s'est chargé du reste, étant particulièrement spectaculaire avec sa mitaine.