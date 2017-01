 La séquence de 16 victoires des Blue Jackets prend fin 

Les Capitals de Washington ont signé un convaincant triomphe de 5-0 et mis fin à la séquence de 16 victoires des Blue Jackets de Columbus, jeudi soir dans la capitale américaine.

Les hommes de John Tortorella n'avaient pas perdu depuis le 26 novembre, un revers de 2-1 en fusillade face aux Blues de St. Louis. Ils tentaient d'égaler le record de la Ligue nationale de hockey de 17 gains consécutifs qui appartient aux Penguins de Pittsburgh depuis la saison 1992-1993.

«Je viens de parler l'équipe. Je n'ai pas l'habitude d'aller dans le vestiaire après le match, gagne ou perd, mais je tenais à dire aux joueurs qu'ils avaient réalisé une spectaculaire séquence et qu'ils devraient en être satisfaits», a déclaré Tortorella.

Daniel Winnik a marqué ce qui devait s'avérer le but gagnant à 5:06 de la première période. Le défenseur John Carlson a doublé l'avance des Capitals quelque six minutes plus tard.

«Honnêtement, j'ai pensé que pendant les 30 premières minutes de jeu, nous formions une bonne équipe de hockey. Nous jouions bien mais nous étions incapable de venir à bout de (Braden) Holtby. Il a réalisé des arrêts importants à des moments-clé et ensuite, nous avons perdu nos moyens. Je suis fier de notre équipe. Nous formons un bon club de hockey», a ajouté l'entraîneur-chef des Blue Jackets.

Les Capitals ont ajouté deux buts lors de la période médiane, ceux de Nate Schmidt et d'Andre Burakovsky.

Justin Williams a complété à 5:36 de la troisième période aux dépens de Sergei Bobrovsky, qui a alors laissé sa place à Curtis McElhinney.

«'Bobs» est l'une des raisons pour laquelle nous avons connu cette séquence. J'ai pensé à le retirer du match après la deuxième période, mais je voulais savoir si nous avions encore de l'énergie, parce que l'on ne sait jamais dans cette ligue. Les choses peuvent changer rapidement. C'est toute une séquence qu'a connu «Bobs'.»

Carlson et Schmidt ont ajouté une passe chacun tandis que Evgeny Kuznetsov récoltait deux mentions d'aide.

Dans la défaite, les Blue Jackets ont dirigé 29 tirs vers le gardien Braden Holtby, qui a récolté un quatrième blanchissage cette saison.

Ce n'était que le deuxième jeu blanc contre les Blue Jackets cette saison.

«Ce n'est pas une défaite qui va nous dégonfler. J'ai confiance en cette équipe. Ce n'est pas un match qui va changer ce que nous pensons de nous», a ajouté Tortorella.

Bobrovsky a fait face à 23 rondelles tandis que McElhinney a stoppé les quatre tirs des Capitals en sa direction.

Après le match, l'entraîneur-chef Barry Trotz a rendu hommage à ses adversaires.

«Dans cette ligue, et de nos jours, de réaliser une telle séquence est quelque chose de vraiment très impressionnant.»