 Blessé, P.K. Subban n'affrontera pas le Canadien mardi 

Les Predators ont annoncé cet après-midi que le défenseur a été placé sur la liste des blessés et que sa situation sera réévaluée dans deux ou trois semaines.

Selon Sportsnet, Subban souffrirait d'une hernie discale.

Le numéro 76 ratera donc les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers. S'il recouvre la santé, il pourrait toutefois renouer avec le Tricolore le 2 mars prochain, lors de la visite des Predators au Centre Bell.

Subban a manqué les sept dernières rencontres des siens.

Conférence de presse mardi matin

Le relationniste des Predators, Kevin Wilson, a précisé que le directeur général des Predators, David Poile, donnera plus de détails sur l'état de santé de l'ex-joueur du Tricolore après une séance d'entraînement lundi, et précisé que Subban rencontrera les membres des médias mardi matin.

Subban a été échangé du Tricolore aux Predators l'été dernier en retour de Shea Weber.

La formation du Tennessee n'a toujours pas confirmé la rumeur, mais le lauréat du trophée Norris remis au défenseur par excellence en 2013 a patiné samedi et dimanche et les choses ne se seraient pas bien déroulées.

Subban et les médecins de Nashville devraient se rencontrer sous peu afin de trouver une solution, a indiqué le quotidien The Tennessean sur son site internet. Il pourrait être opéré, mais aucune décision n'a encore été prise dans ce dossier.

Jusqu'ici cette saison, Subban a marqué sept buts et amassé 10 mention d'assistance en 29 rencontres, en plus d'afficher un piètre différentiel de moins-11. En comparaison, Weber a jusqu'ici touché la cible neuf fois en plus d'avoir été complice de 12 autres buts, en 37 parties. Le défenseur étoile du Tricolore présente également un impressionnant différentiel de plus-16 cette saison.

Le Canadien, qui s'est incliné 4-3 en prolongation samedi soir face aux Penguins, à Pittsburgh, profite d'un petit repos avant de reprendre le collier mardi, à Nashville.

