 Boyle et Drouin mènent le Lightning vers une victoire contre les Hurricanes 

Brian Boyle et Jonathan Drouin ont touché la cible en avantage numérique, au premier vingt, et le Lightning de Tampa Bay a battu les Hurricanes de la Caroline 3-1, samedi soir.

Associated Press

Alex Killorn a aussi enfilé l'aiguille pour le Lightning tandis que Nikita Kucherov et Victor Hedman ont amassé deux aides. Andrei Vasilevskiy a réalisé 26 arrêts dans la victoire.

Les Hurricanes ont vu Sebastian Aho trouver le fond du filet. Cam Ward a stoppé 22 tirs. Les Hurricanes avaient défait les Blackhawks de Chicago, vendredi, pour porter leur séquence de parties avec au moins un point à 11. Ils éprouvent toutefois plus de difficultés à l'étranger, revendiquant une fiche de 3-7-2 pendant cette séquence.

Plus tôt dans la journée, les Hurricanes avaient accordé un essai professionnel à leur gérant d'équipement Jorge Alves pour qu'il soit le gardien réserviste face au Lightning.

Eddie Lack, le réserviste habituel à Ward, était malade et il n'était pas disponible.

Âgé de 37 ans, Alves travaille comme gérant d'équipement à temps plein chez les Hurricanes depuis la campagne 2012-13 et il s'entraîne régulièrement avec l'équipe. Il a évolué pour l'équipe de hockey de l'université North Carolina State de 2002 à 2004 et il a aussi joué à quelques reprises dans l'ECHL et la Southern Professionnal Hockey League.