 Les Rangers de New York disposent de l'Avalanche du Colorado à 6-2 

Chris Kreider a inscrit son deuxième tour du chapeau en carrière dans la LNH, J.T. Miller a ajouté deux buts et les Rangers de New York ont disposé facilement de l'Avalanche du Colorado 6-2, samedi soir.

Brent W. New Associated Press Denver

Jimmy Vesey a aussi fait bouger les cordages. Derek Stepan et Mats Zuccarello ont tous les deux amassé deux aides pour les Rangers, qui ont gagné un troisième match de suite et neuf de leurs 12 derniers. Henrik Lundqvist a retrouvé son filet après avoir raté les deux dernières parties en raison d'une grippe et il a stoppé 25 tirs.

Les Rangers ont remporté une 12e rencontre à l'étranger en 16 tentatives tandis que l'Avalanche a perdu un 10e match de suite dans leur domicile du Pepsi Center.

Cody McLeod et Blake Comeau ont répliqué pour l'Avalanche, qui s'est inclinée huit fois lors de ses neuf dernières parties. Calvin Pickard, qui amorçait un quatrième match consécutif, a bloqué 31 lancers.