Les Hurricanes battent les Blackhawks 3-2

Jay McClement a inscrit l'éventuel but vainqueur après 2:54 de jeu en troisième période et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Blackhawks de Chicago 3-2, vendredi.

Associated Press

Elias Lindholm et Lee Stempniak ont marqué dans un intervalle de 1:05 pour offrir une avance de 2-1 aux Hurricanes, qui ont récolté au moins un point dans un 11e match à domicile de suite. Les Hurricanes ont une fiche de 10-0-1 au PNC Arena depuis le 12 novembre.

Michal Kempny a récolté un but et une aide et Vinnie Hinostroza a touché la cible après 5:49 de jeu en troisième période pour les Blackhawks, qui ont vu leur série de victoires à l'étranger être stoppée à quatre.

Cam Ward a stoppé 27 tirs, améliorant sa fiche à 8-0-1 lors de la série de succès à domicile des Hurricanes.

Scott Darling a effectué 25 arrêts devant le filet des Blackhawks.

Les Predators blanchissent les Blues 4-0

Juuse Saros a effectué 25 arrêts, en route vers un premier jeu blanc en carrière dans la LNH, Filip Forsberg l'a appuyé avec une récolte d'un but et une aide et les Predators de Nashville ont défait les Blues de St. Louis 4-0, vendredi.

Yannick Weber, Viktor Arvidsson et Colin Wilson ont aussi touché la cible et Saros a signé une deuxième victoire à l'étranger en carrière. Les Predators ont gagné trois de leurs quatre duels face aux Blues cette saison et ils ont mis fin à une séquence de cinq défaites à St. Louis.

Mike Ribeiro a récolté deux aides, lui qui a amassé au moins un point lors de ses cinq derniers matchs face aux Blues.

Jake Allen a accordé trois buts sur 14 tirs avant de céder sa place devant le filet des Blues à Carter Hutton pour le troisième tiers. Hutton a cédé une fois contre neuf tirs.

Les Blues ont chuté à 13-3-4 devant leurs partisans cette saison. Ils avaient récolté au moins un point lors de 16 de leurs 17 rencontres précédentes au Scottrade Center.