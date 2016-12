 Les Leafs ont le dessus sur les Panthers en tirs de barrage 

Paul Gereffi Associated Press SUNRISE

La recrue Auston Matthews a marqué son 17e but de la campagne et il a ajouté une mention d'assistance. William Nylander a aussi touché la cible pour les Maple Leafs. Frederik Andersen a réalisé 45 arrêts et il a stoppé les trois tireurs des Panthers en fusillade.

Vincent Trocheck et Jonathan Marchessault ont tous les deux obtenu un but et une aide pour les locaux. Roberto Luongo a repoussé 38 rondelles dans la défaite.

Les Maple Leafs ont remporté un quatrième match de suite à l'étranger et ils ont porté à 3-0 leur fiche cette saison contre les Panthers.