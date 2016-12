Le Wild signe une 10e victoire consécutive

Associated Press

Mikko Koivu, Nino Niederreiter et Marco Scandella ont marqué dans un intervalle de cinq minutes en début de deuxième période et le Wild du Minnesota a battu les Rangers de New York 7-4, vendredi soir.

Cette victoire a permis au Wild de signer un 10e gain consécutif, établissant du même coup un record d'équipe.