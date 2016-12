Le Canadien rate sa revanche contre Columbus

Encore confronté à une équipe qui ne perd plus, le Tricolore a dignement baissé pavillon face aux Blue Jackets au compte de 2-1, vendredi, au Nationwide Arena.

Les Jackets signent ainsi une 12e victoire de suite, une séquence aussi inattendue qu'une référence à Hart Rouge dans ce texte. Cette séquence permet aux hommes de John Tortorella d'occuper le tout 1er rang au classement général de la LNH.

Si on voulait savoir si la confiance d'Al Montoya était encore ébranlée, sept semaines après la bastonnade de 10-0, on en a vite eu la réponse. Dès la troisième minute, un Chris Terry trop téméraire a permis aux Jackets de s'amener à 3 contre 1. Montoya a repoussé des tirs dangereux de David Savard et de Markus Nutivaara.

Le seul problème pour Montoya, c'est que le gardien à l'autre bout, Sergei Bobrovsky, ne manque pas de confiance lui non plus. Avec la moyenne de 1,91 qu'il affichait avant le match, on peut le comprendre!

C'est ainsi que Bobrovsky a bloqué les trois échappées que le Canadien a obtenues dans les deux premières périodes. Paul Byron l'a forcé à faire son meilleur arrêt en faisant preuve de patience, mais le gardien russe a étendu la jambière pour bloquer la rondelle.

Entre-temps, les Jackets ont profité d'un avantage numérique pour ouvrir la marque. Les hommes de John Tortorella sont 1ers dans la LNH à ce chapitre, et ils ont embelli cette fiche quand Sam Gagner a touché la cible en fin de première période.

Brandon Saad a doublé l'avance des siens en tout début de deuxième période.

Jeff Petry, d'un tir d'une précision inouïe, a resserré l'écart en milieu de troisième période. Le défenseur n'avait pratiquement pas d'angle quand il a pris son tir. C'est déjà un huitième but cette saison pour le grand droitier.

Montoya a fini la soirée avec 22 arrêts, mais n'a maintenant pas de victoire en deux mois, soit depuis le 26 octobre à Brooklyn. Bobrovsky a réalisé 36 arrêts.

McCarron gagne des points

On s'en doute avec le pointage, l'attaque montréalaise n'a rien cassé au cours de ce match. À l'exception desdites échappées, les séquences de pression en zone adverse étaient rares, bien que c'était mieux en troisième période. Et pour un deuxième soir de suite, l'avantage numérique n'a rien généré de bien convaincant.

Cela dit, s'il y a un trio qui a connu sa part de succès à forces égales, c'est celui piloté par Michael McCarron, avec Chris Terry et Daniel Carr comme ailiers. McCarron continue à faire belle figure depuis son rappel, même s'il n'a pas encore marqué en cinq matchs.

Vendredi, sa performance était d'autant plus impressionnante qu'il l'a réalisée contre une équipe qui déploie quatre excellentes unités. Quand votre quatrième trio compte des noms comme Sam Gagner et Scott Hartnell, c'est que vous êtes en voiture...

En revanche, Brendan Gallagher demeure incapable de marquer, malgré ses valeureux efforts. Encore ce soir, il y a été de quelques incursions, notamment en troisième période, mais semble incapable d'aller chercher les quelques centimètres qui lui permettaient jadis de marquer avec régularité.

Gallagher est maintenant sans but à ses 12 derniers matchs. Si on y ajoute sa précédente léthargie de 15 matchs sans but, ça lui fait une seule réussite à ses 28 derniers matchs. En voilà un pour qui le congé de Noël arrive à point.

Le Canadien rentre justement à la maison pour Noël et poursuivra son voyage de sept matchs le 28 décembre prochain, à Tampa.