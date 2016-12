John Tortorella s'adoucit

Un collègue a demandé à l'entraîneur-chef des Jackets s'il accordait une importance accrue à ce match, en raison de la lutte que se livrent les deux clubs. Il n'a visiblement pas aimé la question, mais y a répondu avec le sourire.

«Si c'est un match important, est-ce à dire que ceux contre Montréal et la Caroline ne le sont pas? On ne peut pas penser comme ça. On essaie d'approcher chaque match de la même façon, en jouant de notre mieux. Il n'y a pas d'étalon de mesure ou de match important. Peut-être que si ça faisait quatre, cinq ans qu'on était en séries et qu'on avait des rivalités. Mais on n'est même pas proches de ça! On essaie simplement de rester concentrés et de ne pas se préoccuper de cette merde. Sans rancune, Tim, j'essaie simplement de répondre à ta question. On n'est pas assez bons pour parler de toutes ces choses dont vous parlez.»

***