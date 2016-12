Blackhawks: Artem Anisimov sur la liste des blessés

Ils ont du même coup procédé au rappel de l'attaquant Tanner Kero, qui évoluait avec les IceHogs de Rockford, dans la Ligue américaine de hockey.

Anisimov a raté les deux derniers matchs de son équipe en raison d'une blessure au haut du corps.

Le Russe de 28 ans avait quitté l'affrontement opposant les Blackhawks aux Blues de St. Louis, samedi. Il a raté le match du lendemain à Chicago, un gain de 4-1 contre les Sharks de San Jose. Depuis, son état de santé était réévalué quotidiennement.

Anisimov a inscrit 14 buts et 13 mentions d'aide en 32 parties cette saison. Il occupe le troisième rang des meilleurs pointeurs des Blackhawks.

Kero a quant à lui amassé sept buts et 13 mentions d'assistance en 28 matchs pour les IceHogs. Il avait effectué ses débuts dans la LNH l'année dernière, avec les Blackhawks, et il avait obtenu un but et deux aides en 17 rencontres.