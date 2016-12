Le Wild, une grosse commande pour le Canadien

La commande sera difficile pour le Tricolore au cours des 24 prochaines heures parce qu'il se mesurera aux deux formations ayant accordé le moins de buts cette saison.

Mais avant de se frotter aux surprenants Blue Jackets de Columbus, il doit en découdre avec le Wild, une équipe dont le système rapide et si efficace en défense ne laisserait pas croire qu'il est mené par Bruce Boudreau. Or, l'ancien coach des Capitals de Washington et des Ducks d'Anaheim n'est plus l'entraîneur-chef d'autrefois axé sur l'offensive. Son attention méticuleuse aux détails l'ont conduit à mettre en place une structure qui convient très bien au Wild, qui n'accorde en moyenne que 1,87 but par match - la plus basse de la Ligue nationale.

Le gardien Devan Dubnyk, qui est brièvement passé dans l'organisation du Canadien en 2014, est le gardien de l'heure dans la LNH, lui qui domine le circuit au chapitre de la moyenne de buts alloués (1,55) et du taux d'efficacité (,948).

«Je ne suis pas sûr si ce sont les deux meilleurs gardiens de la ligue, mais ils s'en approchent, a dit Mikko Koivu en parlant de Dubnyk et de Carey Price. Ce sera un beau défi pour les deux équipes ce soir.»

Cela fait deux ans et demi que Dubnyk a été acquis par le Tricolore dans un échange mineur avec les Predators de Nashville. Acquis à titre de police d'assurance, il avait été cédé immédiatement aux Bulldogs de Hamilton dans la Ligue américaine et n'a jamais disputé de match avec le CH.

C'est fou de voir qu'après avoir connu une relance chez les Coyotes de l'Arizona, Dubnyk est devenu un gardien élite avec le Wild!

«Cette époque me semble très loin maintenant, avoue le gardien de 30 ans. Je me sens bien mieux aujourd'hui. C'est vraiment à Hamilton que j'ai touché le fond du baril. Quand je suis retourné à la maison en fin d'année, je me suis dit qu'il fallait que je pèse sur le bouton "reset". Je devais oublier ce qui s'était passé à Hamilton, puis à Nashville avant tout, et toute la saison à Edmonton...

«Je ne devais pas autant changer mon approche que de laisser ces mauvais souvenirs derrière moi. Pour y arriver, il faut croire en soi-même. Prendre le temps de réfléchir et de passer du temps en famille et avec mes amis m'a permis de réaliser qu'en dépit de ma situation difficile et du fait que j'avais parfois l'impression que c'était la fin du monde, ces gens-là allaient demeurer autour de moi quoiqu'il arrive. Ça m'a aidé à m'enlever de la pression et à mieux me concentrer sur mon travail.»