Alexei Emelin: jouera, jouera pas?

La présence du défenseur est donc incertaine en vue de cette rencontre au Centre Bell, contre le Wild du Minnesota.

Si Emelin ne peut y être, le Canadien devra procéder à un rappel d'urgence, ce qui forcerait alors l'équipe à céder un autre joueur à sa filiale de la Ligue américaine pour des raisons administratives, fort probablement l'attaquant Sven Andrighetto.

Il s'agirait du seul changement dans la formation montréalaise en vue du match de ce soir.

À l'entraînement du matin à Brossard, les blessés du groupe (Andrei Markov, Andrew Shaw) étaient toujours absents.

Carey Price sera devant le filet du CH, et à l'autre bout, un visage vaguement familier sera devant le but des visiteurs: Devan Dubnyk, qui a brièvement été un membre de l'organisation du Canadien.

«J'ai toujours su qu'il allait finir par être un gardien spécial dans cette ligue, a raconté le défenseur Nathan Beaulieu, qui a côtoyé le gardien du Wild à Hamilton, dans la Ligue américaine, lors de la saison 2013-14. C'est un gros gars et un gars aussi très talentueux. Je suis très heureux de voir ce qu'il est devenu.»

Dubnyk et le Wild sont sur une très bonne lancée, l'équipe du Minnesota ayant remporté ses huit derniers matchs. «On ne les voit pas souvent, mais on sait que ce club-là mise sur des défenseurs qui transportent bien la rondelle, et sur deux premiers trios de qualité», a ajouté le défenseur.

Rappelons que le Canadien mettra ensuite le cap sur Columbus en vue du match suivant, présenté vendredi soir. Il s'agit de l'endroit où les Blue Jackets avaient remporté le duel précédent entre les deux clubs par une marque de 10-0. «Je ne me souviens pas de ça», a répondu Nathan Beaulieu sourire en coin.