Chris Terry heureux pour Eric Staal

À 32 ans, Staal renaît de ses cendres à sa première saison avec le Wild. Après avoir vu sa production dégringoler à 39 points la saison dernière, le grand joueur de centre totalise déjà 25 points en 31 matchs cette saison.

«Il a beaucoup été critiqué ces dernières années pour ses statistiques, mais il demeurait un bon gars dans le vestiaire, un bon capitaine, a raconté Terry. On pouvait voir qu'il l'avait encore. Il connaissait des séquences où il marquait beaucoup. Quand il utilise son gros gabarit, il est dominant. Il est arrivé jeune dans la ligue, donc les gens pensent qu'il est vieux, mais il ne l'est pas! Il a encore de bonnes années en lui, et on le voit cette saison.»