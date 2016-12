Al Montoya passe à autre chose

Michel Therrien a annoncé que Carey Price serait son gardien partant ce soir contre le Wild. Il n'a pas dévoilé ses intentions pour demain à Columbus, mais l'entraîneur-chef partage traditionnellement les séries de deux matchs en 24 heures entre Price et Al Montoya.

Or, on se souvient qu'à sa dernière sortie à Columbus, le 4 novembre, Montoya et le CH avaient subi une dégelée de 10-0 contre les Blue Jackets. Malgré tout, l'auxiliaire de Price assure n'avoir subi aucune séquelle de cette soirée.

«Mon match suivant était à Chicago, contre une autre grosse équipe. Je suis content d'où est rendu mon jeu», a-t-il affirmé.

Ce sera son neuvième départ de la saison, son huitième à l'étranger.

«Quand j'étais en Floride, on n'avait pas de grosses foules, donc c'était bien d'aller à l'étranger! Une équipe se fie peut-être plus à son gardien à l'étranger. Il doit être bon, mais c'est correct.»