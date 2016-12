Le Canadien a une nouvelle vice-présidente

France Margaret Bélanger a été nommée vice-présidente exécutive, affaires commerciales et corporatives du Club de hockey Canadien, Centre Bell et evenko.

Le président et chef de la direction Geoff Molson en a fait l'annonce dans un communiqué mercredi.

Dans ses nouvelles fonctions, Mme Bélanger dirigera les activités marketing hockey, les ventes hockey (billets et loges) ainsi que la gestion de la marque. Elle sera également impliquée dans les stratégies au niveau de la restauration, de la billetterie et de la satisfaction à la clientèle.

Mme Bélanger conserve ses fonctions dans tous les dossiers légaux tout en poursuivant son soutien au secteur des relations communautaires de l'organisation.

France Margaret Bélanger s'est jointe à l'organisation du Club de hockey Canadien en août 2013 à titre de vice-présidente principale et chef des affaires juridiques. En juillet 2014, elle était promue à titre de vice-présidente exécutive, affaires corporatives et chef des affaires juridiques.

Avant de se joindre au Club de hockey Canadien, France Margaret Bélanger était associée en droit des affaires chez Stikeman Elliott, cabinet où elle a amorcé sa carrière en 1995.

Au cours de cette période, elle a, entre autres, représenté les intérêts du Groupe Gillett dans le processus de vente des Canadiens et du Centre Bell, en 2009. Elle a aussi représenté les intérêts de la famille Saputo à l'occasion de l'arrivée de l'Impact de Montréal en MLS.