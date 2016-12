Price devant le filet demain, Markov encore absent

Le vétéran défenseur est toujours incommodé par une blessure au bas du corps qui l'a forcé à manquer son premier match de la saison, hier.

Therrien a ajouté qu'il serait surpris de revoir le numéro 79 vendredi à Columbus. «On n'a pas d'entraînement d'ici là», a-t-il rappelé.

L'entraîneur-chef a aussi annoncé que Carey Price serait le gardien partant demain. Il n'a pas voulu révéler ses intentions pour le match de vendredi. On se souvient qu'à la dernière visite du Canadien à Columbus, le 4 novembre dernier, Al Montoya avait accordé 10 buts dans une défaite de 10-0.

Montoya était un des 10 joueurs à avoir participé à l'entraînement optionnel de ce matin, au lendemain de la victoire de 5-1 sur les Ducks d'Anaheim. Les autres étaient les attaquants Chris Terry, Brian Flynn, Michael McCarron, Sven Andrighetto, Daniel Carr et Artturi Lehkonen, et les défenseurs Zach Redmond, Nathan Beaulieu et Mark Barberio.