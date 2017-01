La Russie élimine le Danemark et passe en demi-finale

Kirill Kaprizov a inscrit deux buts et le gardien Ilya Samsonov a repoussé les 14 tirs dirigés vers lui pour permettre à la Russie d'accéder aux demi-finales du Championnat mondial junior grâce à une victoire facile de 4-0 face au Danemark.

Alexander Polunin et Pavel Karnaukhov ont aussi trouvé le fond du filet pour la Russie, qui affrontera le gagnant de l'affrontement entre la Suisse et les États-Unis au prochain tour.

Le Danemark, qui avait connu la meilleure ronde préliminaire de son histoire en maintenant une fiche de 1-1-1-1, n'avait visiblement plus de miracle en banque. Et disons que le but de Polunin, marqué du centre de la patinoire à 8:45 de la première période, a fait mal à la troupe d'Olaf Eller.

Le gardien Lasse Petersen, qui a été victime de cette crampe au cerveau, a cédé sa place à Kasper Krog au deuxième engagement après avoir alloué deux buts sur neuf tirs. Krog a terminé la rencontre avec 23 arrêts.

La Finlande peine, mais gagne

Kristian Vesalainen a touché la cible avec 11 minutes à faire au match et la Finlande a difficilement battu la Lettonie 2-1 lors du premier match de la série de relégation au meilleur de trois rencontres.

Les champions en titre ont largement dominé 43-23 au chapitre des tirs au but, mais comme c'est le cas depuis le début du tournoi, ils n'ont pas été en mesure d'enfiler l'aiguille aussi souvent. Il faut dire que le gardien letton Mareks Mitens s'est surpassé en plusieurs occasions, lui qui a terminé le match avec 41 arrêts.

Vili Saarijarvi a ouvert la marque en avantage numérique à 7:43 de la première période et Maksims Ponomarenko a créé l'égalité en début de deuxième pour semer le doute dans l'esprit des Finlandais, jusqu'au but de Vesalainen.

Les Lettons ont obtenu un court avantage numérique de 12 secondes en fin de match, mais Veini Vehvilainen s'est dressé pour permettre aux siens de pousser un soupir de soulagement.

Le deuxième match de la série aura lieu mardi, au Centre Bell, et la Finlande pourrait sauver son honneur avec une victoire en s'assurant de demeurer dans le groupe mondial pour le tournoi de l'an prochain.

Le troisième affrontement, si nécessaire, aura lieu jeudi.