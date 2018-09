LHJMQ: 10 joueurs à surveiller cette saison

Voici une courte liste de 10 joueurs à surveiller cette saison:

Maxime Comtois (attaquant, Voltigeurs de Drummondville)

Après trois saisons avec les Tigres de Victoriaville, Comtois s'est joint aux Voltigeurs à la suite d'une transaction au repêchage de la LHJMQ. L'attaquant de 19 ans a rebondi en 2017-18, montrant pourquoi les Ducks d'Anaheim l'ont sélectionné en deuxième ronde en juin 2017. Comtois a réussi des sommets personnels en carrière au chapitre des buts (44), des aides (41) et des points (85) et il a porté les couleurs d'Équipe Canada lors du plus récent Championnat du monde de hockey junior, gagnant la médaille d'or. Il ne serait pas surprenant de le voir répéter ses exploits avec les Voltigeurs, qui seront de sérieux aspirants à la coupe du Président.

Joseph Veleno (attaquant, Voltigeurs de Drummondville)

Premier joueur de l'histoire de la LHJMQ à obtenir le statut d'exceptionnel, Veleno a éclos lorsqu'il est passé des Sea Dogs de Saint-Jean aux Voltigeurs, avant la date limite des échanges. Même s'il n'est âgé que de 18 ans, Veleno en sera à sa quatrième saison dans le circuit Courteau et il a déjà gagné la coupe du Président avec les Sea Dogs, en 2017. Son expérience et son immense talent seront assurément utilisés à bon escient avec la formation de Drummondville, qui cherche à remporter les grands honneurs pour une première fois depuis 2009. Il ne faudrait pas aussi écarter la possibilité de le voir enfiler le chandail du Canada au prochain Championnat du monde de hockey junior.

Noah Dobson (défenseur, Titan d'Acadie-Bathurst)

Si Dobson était légèrement passé sous le radar au début de la dernière saison, les amateurs de hockey junior n'ont pas mis de temps avant de le prendre au sérieux. Utilisé comme un vétéran et dans toutes les circonstances, Dobson a fait écarquiller les yeux lorsqu'il a aidé le Titan à mettre la main sur la coupe du Président et la coupe Memorial, il y a quelques mois. Maintenant qu'il est considéré comme un défenseur d'élite, Dobson devrait encore être en nomination pour le trophée Émile-Bouchard, remis au meilleur arrière de la LHJMQ. Il pourrait également être le quart-arrière d'Équipe Canada au Championnat du monde de hockey junior.

Raphaël Lavoie (attaquant, Mooseheads de Halifax)

Encore une fois cette saison, un espoir des Mooseheads pourrait se hisser parmi les meilleurs en vue du repêchage de la LNH. Du haut de ses six pieds quatre pouces, Lavoie fait déjà saliver plusieurs dépisteurs, qui ont pu constater l'étendue de son talent en 2017-18. Dix de ses 30 buts ont été gagnants et six d'entre eux ont été inscrits en prolongation. Lavoie a aussi marqué cinq buts en autant de matchs au Championnat du monde des moins de 18 ans. Pourrait-il toucher la cible 50 fois cette saison et percer le top 10 au repêchage de la LNH?

Colten Ellis (gardien, Océanic de Rimouski)

Ellis n'aurait pu demander mieux comme première saison dans la LHJMQ, en 2017-18. Le gardien de 17 ans a dominé la ligue au chapitre des victoires (33) et des blanchissages (six) en plus de pointer au troisième rang pour la moyenne de buts alloués (2,35) et au quatrième échelon pour le pourcentage d'arrêts (,913). Ce n'est donc pas une surprise de voir déjà son nom parmi les meilleurs gardiens en vue du repêchage de la LNH. À sa deuxième saison dans le circuit Courteau, il voudra guider l'Océanic vers un plus long parcours en séries éliminatoires.

Maxim Cajkovic (attaquant, Sea Dogs de Saint-Jean)

Si vous avez regardé les matchs de la Slovaquie au Championnat du monde des moins de 18 ans, les probabilités que vous ayez vu Cajkovic noircir la feuille de pointage sont bonnes. L'ailier de cinq pieds 11 pouces a récolté pas moins de 11 points en cinq rencontres et il a été sélectionné au premier rang du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Les Sea Dogs ont terminé au dernier rang au classement général, mais il sera intéressant de voir jusqu'où un joueur talentueux comme Cajkovic pourra les mener.

Hendrix Lapierre (attaquant, Saguenéens de Chicoutimi)

Certains amateurs disaient que le dernier repêchage de la LHJMQ était un peu moins relevé que celui de 2017, mais n'allez pas dire ça aux Saguenéens. Grande gagnante de la loterie, la formation de Chicoutimi a fait de Lapierre le premier choix au total et l'ancien des Intrépides de Gatineau n'a pas mis de temps à faire sentir sa présence lors des matchs préparatoires. Amassant sept aides en cinq matchs préparatoires, Lapierre a montré des habiletés offensives dignes d'un joueur qui fera tourner les têtes dans la LHJMQ pendant les années à venir.

Alexis Lafrenière (attaquant, Océanic de Rimouski)

Avant Lapierre, il y a eu Lafrenière. Et le premier choix du repêchage de la LHJMQ en a mis plein la vue aux amateurs de hockey junior la saison dernière. À 16 ans, le natif de Saint-Eustache a obtenu 42 buts et 80 points, attirant les comparaisons avec Sidney Crosby et Vincent Lecavalier, ses prédécesseurs de renom avec l'Océanic. Fort d'une médaille d'or avec le Canada à la coupe Hlinka-Gretzky, en août, c'est à se demander quels sommets Lafrenière pourrait atteindre cette saison, son avant-dernière avant qu'il soit vraisemblablement sélectionné au premier échelon du repêchage de la LNH de 2020.

Nicolas Beaudin (défenseur, Voltigeurs de Drummondville)

Noah Dobson a fait des pas de géant la saison dernière, mais il a eu Beaudin dans ses rétroviseurs. Ce dernier a inscrit 12 buts, 57 aides et 69 points, trois sommets en carrière, et il a terminé au deuxième rang des meilleurs pointeurs des Voltigeurs. Le défenseur de 18 ans a obtenu la faveur des dépisteurs grâce à ses capacités offensives et les Blackhawks de Chicago l'ont repêché en fin de première ronde. Maintenant, Beaudin agira comme quart-arrière d'une équipe qui vise les grands honneurs et il voudra sans aucun doute s'inviter dans les conversations pour l'obtention du trophée Émile-Bouchard.

Samuel Harvey (gardien, Huskies de Rouyn-Noranda)

Harvey a connu une superbe saison en 2017-18, abaissant les records d'équipe au chapitre des victoires en carrière (94) et pour le meilleur pourcentage d'arrêts en une campagne (,930). Sa moyenne de buts alloués de 2,10 lui a aussi permis de mettre la main sur le trophée Jacques-Plante. Après avoir participé au camp d'entraînement du Canadien de Montréal, le gardien de 20 ans devrait être un des meilleurs à sa position dans la LHJMQ et son brio pourrait aider les Huskies à revenir parmi les meilleures formations du circuit.