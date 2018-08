Denis Baillairgé est mort

Denis Baillairgé, président de la Ligue de hockey midget AAA du Québec et vice-président de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ), est mort hier soir à l'âge de 61 ans.

M. Baillairgé était atteint de la fibrose pulmonaire idiopathique depuis 2014. Ancien directeur du Service des loisirs et de la vie communautaire de la Ville de Laval, il était branché en permanence sur un appareil respiratoire et ses activités étaient limitées.

«Je viens d'apprendre la triste nouvelle du décès de mon ami Denis Baillairgé, a annoncé le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Gilles Courteau, sur son compte Twitter. Denis était un passionné et entier dans tout ce qu'il entreprenait. Mes sympathies et bon courage à son épouse Lyne et leur fils Marc-André.»

«Un homme qui a marqué l'histoire de notre Ligue et du sport au Québec», a ajouté la LBJEQ, aussi sur Twitter.

Membre du Temple de la renommée du sport lavallois, M. Baillairgé a reçu de multiples honneurs au fil des ans, dont le Prix du bénévole exceptionnel, remis par Hockey Canada, en 2017.