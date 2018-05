Les Pats surprennent les Bulldogs en lever de rideau de la Coupe Memorial

Henry a sauté sur le retour de lancer devant la cage des visiteurs pour déjouer Kaden Fulcher d'un tir des poignets.

Les Pats, l'équipe hôtesse, recevaient les champions de la Ligue de l'Ontario (OHL), les Bulldogs, en lever de rideau du populaire tournoi après avoir bénéficié de 45 jours de congé.

Sam Steel et Josh Mahura ont récolté un but et une mention d'assistance du côté des Pats, qui ont capitalisé qu'une seule fois en quatre avantages numériques. Henry s'est aussi fait complice d'un but.

Max Paddock a pour sa part bloqué 31 rondelles dans la victoire.

Robert Thomas et Marian Studenic ont fait scintiller la lumière rouge du côté des Bulldogs, alors que Fulcher a stoppé 27 des 30 lancers dirigés vers lui.

Les Pats seront de retour en action dimanche, alors qu'ils affronteront le Titan d'Acadie-Bathurst, tandis que les Bulldogs croiseront le fer avec les Broncos lundi soir.

Les hommes de John Paddock, qui ont été éliminés au premier tour des séries de la Ligue de l'Ouet par les Broncos de Swift Current, ont donné du fil à retordre aux visiteurs.

Après avoir encaissé le premier but à 7:49 du premier engagement, lorsque Thomas a redirigé le tir de la pointe de Justin Lemcke, les Pats ont profité de l'avantage d'un homme pour remettre les compteurs à zéro après seulement 19 secondes de jeu en deuxième période.

Après avoir accepté une belle passe de la pointe de Mahura, Steel a profité d'une ouverture pour battre Fulcher d'un tir sur réception Studenic a cependant redonné les devants aux Bulldogs, en plaçant la rondelle dans le haut du filet.

Quelques instants plus tard, Mahura a remis le pointage 2-2 avant le deuxième engagement

Les Bulldogs ont obtenu leur laissez-passer au tournoi en triomphant des Greyhounds de Sault Ste. Marie lors de la finale de la Ligue de l'Ontario.

Les Pats ont quant à eux bénéficié du statut d'équipe-hôte.