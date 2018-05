Joël Bouchard: un homme d'autobus

L'Armada de Blainville-Boisbriand avait annoncé que Joël Bouchard ne répondrait à aucune question au sujet de son avenir. Qu'il se consacrerait uniquement au bilan de fin de saison de son équipe.

En temps normal, on aurait pu considérer la demande. Cette fois-ci, c'était pas mal plus complexe.

Bouchard s'est révélé un excellent homme de hockey, comme directeur général et comme entraîneur. Il a été deux fois de suite finaliste de la LHJMQ avec l'Armada, où il joue tous les rôles, et a récemment gagné une médaille d'or comme DG d'Équipe Canada junior, avec Dominique Ducharme aux commandes. Pour plusieurs, le Canadien de Montréal ne peut se passer d'un tel talent.

Aussi bien reconnaître l'éléphant dans la pièce: Bouchard a-t-il dirigé son dernier match avec l'Armada?

«On vous a envoyé un tweet, je vais dire pourquoi je ne répondrai pas. Je contrôle l'environnement que je peux et je trouve ça plate. C'est un bilan de l'Armada. Je n'ai pas besoin de visibilité. Je ne fais pas du hockey pour les caméras, je suis passionné. Je le fais pour les bonnes raisons.»

«Parlez-moi de Tobie Paquette-Bisson, Michael Kemp, Émile Samson. Les gars qui ont joué toute l'année et qui perdent de la visibilité. Je ne suis pas cave, je comprends, mais ce serait un manque de respect envers mes joueurs. Je suis dur avec eux, mais je suis transparent. Il n'y a pas de menteries. Si je fais ça aujourd'hui, je me mens à moi-même et je ne suis pas authentique.»

Peu importe la manière de formuler la question, toujours la même réponse ou une déclinaison de celle-ci. Bouchard regrette les mêlées de presse où la troisième question concernait les rumeurs et non ses joueurs. Des gars qui se défoncent pour 35 $ par semaine, rappelle-t-il, qui ont perdu du lustre à travers tout ça.

La défaite a fait mal à Bouchard. Il admet avoir été détruit par son élimination en six matchs contre le Titan d'Acadie-Bathurst en finale de la Coupe du Président. Ce qui n'empêche pas le président, directeur général et entraîneur de prendre plaisir à parler de ses joueurs. «Mes boys» comme il l'a dit, peut-être inconsciemment, comme le ferait un père. On ressentait la fierté, même s'il jure que ça brassait souvent dans le vestiaire.

Bouchard voulait nous parler de Kemp, un joueur de l'ombre, qui a voyagé avec un mélangeur sous le bras, car il était incapable de manger des aliments solides après s'être fracturé la mâchoire. Il voulait parler de son gardien Samson, 5 pi 8 po et 145 lb mouillé, dont il s'est convaincu qu'il était une pièce d'homme.

«En janvier, je me suis dit que je ne le regardais plus. Dans ma tête, il est à 6 pi 3 po et 225 lb. Je le vois comme ça parce qu'il joue comme ça. Mais quand tu le regardes en combine, ta..., a-t-il raconté, créant l'hilarité. C'est la réalité que si tu vas dans un camp et que tu te donnes, il y a des gens qui vont croire en toi. On fait du hockey au mérite.»

Bouchard voulait raconter l'histoire de Drake Batherson, qui n'était pas de la bonne couleur le matin du septième match contre Charlottetown (en demi-finale) tellement il était malade. «Il est arrivé avec un café à la main à 17h, il avait le feu dans les yeux. Dans sa condition, il a été extrêmement bon. Il a gagné mon respect.»

Il avait de bons mots aussi pour Alex Barré-Boulet (Lightning de Tampa Bay), Alexandre Alain (Canadien) et Paquette-Bisson (Sabres de Buffalo), ses joueurs de 20 ans qui ont signé des contrats professionnels en fin de saison. Et qui, malgré les bouleversements, ont maintenu le cap. «Je crois que le logo doit être respecté, mais le nom dans le dos est important aussi. Je veux que mes gars aient du succès dans la vie en général.»

Un rôle avec le Canadien

Reste que Bouchard comprend bien la situation dans laquelle il est plongé. Ses états de service en font un candidat de choix, et bien peu le voient de retour avec l'Armada. On l'imagine tantôt entraîneur-chef du Rocket de Laval, tantôt adjoint à Marc Bergevin.

C'est intéressant de demander au principal intéressé: se voit-il plus comme un entraîneur ou un dirigeant?

«[Je veux] être avec les boys dans l'autobus pendant 10 heures. C'est incroyable, l'autobus. Des fois, pendant un voyage, je me mets en avant et je regarde mes joueurs. Il y en a qui dorment la tête dans l'allée, d'autres qui font leurs devoirs, d'autres qui regardent un film. Je les regarde et je me dis, c'était un bon week-end. Je suis fier des boys. Ce n'était pas parfait, mais je les ai mis au défi. Tu me demandes ma passion? Ça, c'est ma passion. Sur la glace avec l'équipe.»

Bouchard a tout de même reconnu qu'il avait aussi beaucoup de plaisir dans les bureaux, à côtoyer «des gens de qualité». Il s'est d'ailleurs fendu de remerciements pour tous les gens qui l'ont entouré depuis sept ans avec l'Armada, et avant avec le Junior de Montréal, les Pascal Vincent, Dominique Ducharme et compagnie. Sans oublier joueurs, personnel de soutien, partisans et patrons qui lui ont fait confiance. Enfin, il s'est livré à un vibrant plaidoyer sur l'importance du hockey junior, «un rêve accessible», qui «donne des expériences de vie à des jeunes».

Hier, comme il l'a dit lui-même, ce n'était pas le «Joël Bouchard show». À n'en pas douter, ça viendra bien assez vite.

* * *