Le Titan crée l'égalité dans la série l'opposant à l'Armada

Evan Fitzpatrick n'a rien donné à l'Armada de Blainville-Boisbriand et le Titan d'Acadie-Bathurst a nivelé les chances dans la finale de la coupe du Président en l'emportant 4-0, samedi soir.

Après une performance peu convaincante la veille, dans un revers de 4-1, Fitzpatrick s'est dressé devant les attaques de l'Armada et il a été parfait devant 27 lancers. Il s'agissait de son deuxième jeu blanc des séries.

L'espoir au prochain repêchage de la LNH Noah Dobson, Ethan Crossman et Antoine Morand, par deux fois, ont enfilé l'aiguille pour le Titan, qui a créé l'égalité 1-1 en finale.

Morand a été victime d'une vilaine chute en première période, lorsqu'il a trébuché sur le bâton du défenseur Michael Kemp. Gravement coupé au front, l'attaquant a momentanément quitté la rencontre avant de revenir au jeu pour amorcer le deuxième engagement.

L'Armada a ouvert la machine en période médiane, décochant 16 tirs, mais le manque de finition a coûté cher alors qu'elle tentait de créer l'égalité. En avantage numérique, à peine deux minutes après le but de Dobson, Drake Batherson a notamment raté une occasion qui aurait pu faire basculer la partie.

Bien qu'il ait vu un peu moins d'action que lors du premier duel, Émile Samson s'est signalé à quelques reprises. Il a toutefois alloué deux buts sur 21 lancers. Le gardien recrue de l'Armada a perdu en temps réglementaire pour une première fois en 31 matchs, soit depuis le 10 décembre.

Contrairement au premier duel, le Titan a dicté le rythme en début de match. Morand s'est amené sur l'aile droite et effectué un bon tir des poignets qui a touché le poteau à la droite de Samson.

Les hommes de Mario Pouliot ont vu leurs efforts être récompensés au début du second tiers, et ils ont joué de chance pour ouvrir le pointage. Dobson a décoché un lancer de la pointe qui a ricoché sur le défenseur Pascal Corbeil avant de terminer sa course au fond du filet.

Fitzpatrick a ensuite fermé la porte, permettant à son équipe de laisser passer la tempête.

Les deux formations se retrouveront mardi soir, au Centre K.C. Irving.