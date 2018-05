L'Armada a l'occasion de se reprendre en finale de la coupe du Président

Les partisans avaient beau saluer l'effort de leurs favoris, les mines étaient basses du côté de l'Armada de Blainville-Boisbriand. L'équipe venait de se faire balayer en finale de la coupe du Président contre des Sea Dogs de Saint-Jean beaucoup plus matures et beaucoup plus expérimentés.

Sans savoir si elle allait retourner en finale de sitôt, la troupe de Joël Bouchard s'est mise au travail et moins d'un an plus tard, à la suite d'une saison de 50 victoires et 107 points, elle a maintenant l'occasion d'effacer ce mauvais souvenir.

Sur sa route, l'équipe de l'heure du circuit Courteau: le Titan d'Acadie-Bathurst. La formation du Nouveau-Brunswick a gagné ses 10 dernières parties en séries, alors que l'Armada en a eu plein les bras en demi-finales contre les Islanders de Charlottetown.

«Je suis heureux que nous ayons vécu un peu d'adversité, a indiqué Bouchard vendredi, à l'aube du premier affrontement de la finale. J'ai dit aux gars que nous formions une meilleure équipe maintenant qu'avant le septième match. C'est une bonne nouvelle pour nous d'être passés à travers ça.»

Et les joueurs de l'Armada n'ont pas eu le luxe d'attendre leurs adversaires. Moins de 72 heures se sont écoulées entre le septième duel de la série contre les Islanders et le premier de la finale. Le Titan patientait quant à lui depuis le 25 avril.

«Je ne peux jamais dire si c'est bien ou non d'avoir du repos. Nous gérons ça de cette façon et si nous avions eu plus de congés, nous les aurions gérés d'une autre façon. L'important pour nous, c'est de recréer ce qui a payé dans les deux dernières victoires contre les Islanders et de jouer notre style», a insisté Bouchard, qui a été nommé l'entraîneur-chef de l'année lors du gala des Rondelles d'or.

L'Armada, considérée comme favorite par plusieurs observateurs avant le début des séries, a balayé les Foreurs de Val-d'Or avant de vaincre les Wildcats de Moncton en cinq parties, au deuxième tour. Les choses se sont gâtées contre les Islanders.

Le Titan, qui a terminé au deuxième échelon du classement général de la LHJMQ, a éprouvé des difficultés en première ronde, mais a tout de même battu les Saguenéens de Chicoutimi en six matchs. Depuis, les hommes de Mario Pouliot ont balayé le Phoenix de Sherbrooke ainsi que les Tigres de Victoriaville, et ils viennent en quelque sorte de s'approprier le titre de favoris.

Un titre qui semble plus accessoire qu'autre chose aux yeux de l'entraîneur-chef de l'Armada.

«On parle des deux meilleures formations de la LHJMQ. La ligne est mince. Ils sont sur une belle séquence et ils ont une belle équipe, mais pour être bien honnête, je ne regarde pas vraiment qui est favori ou non. Nous allons jouer au hockey et nous verrons ce qui va arriver», a affirmé Bouchard.

Sur papier, il est d'ailleurs très difficile de trouver un favori. L'Armada détient la deuxième meilleure attaque de la LHJMQ avec 276 buts marqués et la quatrième meilleure défensive avec 184 buts accordés. Le Titan est pour sa part troisième pour les buts inscrits (270) et se classe au même rang en défensive (183).

«La clé reste la même qu'au début des séries, nous devons être disciplinés, être alertes et bien gérer le match. C'est important de réaliser que tous les joueurs ont amené leur jeu à un certain niveau pour en arriver là. Il faut maintenant aller chercher un niveau supplémentaire», a conclu Bouchard.