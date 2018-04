Lecavalier, Quintal, Denis, Groulx et Taylor honorés par la LHJMQ

Lecavalier a été intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ en compagnie de Stéphane Quintal, Marc Denis, Danny Groulx et Éric Taylor, mercredi, dans le cadre du gala des Rondelles d'or.

Sélectionné au quatrième rang par l'Océanic de Rimouski, en 1996, lors d'un repêchage qui comprenait aussi des joueurs comme Simon Gagné, François Beauchemin et Alex Tanguay, Lecavalier a évolué pendant deux saisons dans la LHJMQ, amassant 86 buts et 217 points en 122 parties.

L'ancien premier choix au total du repêchage de la LNH entre parmi les immortels de la LHJMQ un peu moins de deux mois après avoir vu son chandail numéro 4 être retiré par le Lightning de Tampa Bay.

«J'ai reçu l'appel du commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, au mois d'octobre et je savais déjà que mon chandail allait être retiré. C'est tout un honneur et c'est une belle année, a affirmé Lecavalier. J'ai ma famille et mes amis qui seront ici alors c'est vraiment très spécial.»

Déjà considéré comme un espoir de premier plan à 16 ans, alors qu'il a marqué 42 buts et récolté 102 points, Lecavalier a fait saliver les éclaireurs de la LNH à sa deuxième saison, évoluant pour Équipe Canada junior et aidant l'Océanic à atteindre la finale de la coupe du Président.

Lecavalier garde de bons souvenirs de son passage à Rimouski, dont l'affrontement contre les Remparts de Québec lors des séries de 1998, mais il s'est également nourri de toute la pression qui venait avec son statut.

«Ça m'a vraiment préparé à la LNH et ç'a été une belle expérience. J'avais joué au secondaire en Saskatchewan devant 100 étudiants et tout à coup, je jouais à Rimouski devant 5000 spectateurs, a-t-il indiqué. Ce que j'ai vécu avec l'Océanic m'a beaucoup aidé pour mon passage à la LNH. On me parlait de pression chez les professionnels, mais je l'avais déjà vécue dans la LHJMQ.»

Lecavalier a disputé 1212 matchs dans la LNH, avec le Lightning, les Flyers de Philadelphie et les Kings de Los Angeles. Il a inscrit 421 buts et 949 points, gagnant la coupe Stanley en 2004, la Coupe du monde de hockey en 2006 et le trophée Maurice-Richard en 2007.