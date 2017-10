Les Remparts en tête malgré une première défaite

Partis vers les Maritimes en tête du classement général de la LHJMQ, jeudi, les Remparts de Québec sont revenus à la maison en occupant encore le sommet, dimanche, et ce, même s'ils ont encaissé leur première défaite de la saison face au Titan d'Acadie-Bathurst à l'occasion d'un troisième match en autant de jours.

Leur revers de 3-0 au Centre régional K.C. Irving mettait fin à une heureuse séquence de six victoires consécutives en ouverture du calendrier 2017-2018. Avant d'affronter le Titan, les Remparts formaient la seule équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à ne pas avoir encore subi la défaite, cette saison, et ils n'étaient qu'à une victoire du record de franchir de la seconde génération pour le plus de victoires en début de campagne.

