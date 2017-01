Toutes les recrues de la LHJMQ seront évaluées

La LHJMQ va faire un pas de plus pour mettre en place l'une des mesures phares suggérées lors du Sommet du hockey québécois, qui concluait en 2011 que beaucoup plus d'efforts devaient être déployés pour développer les joueurs d'ici.

La ligue junior majeur va commencer à évaluer en février tous ses joueurs recrues selon une grille d'analyse commune aux 18 équipes. Il s'agit d'un pas de plus vers le Programme de développement personnalisé du joueur (PDP), un outil qui vise à former de meilleurs joueurs de hockey élite.

«Notre objectif, c'est de faire grandir le programme. Mais on va commencer par faire tester les joueurs recrues en février, explique le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau. On va évaluer l'expérience et on va décider quelles seront les prochaines étapes.»

Le but du PDP est d'évaluer à terme tous les joueurs de la LHJMQ afin de donner une mesure claire des forces et des faiblesses des joueurs pour leur permettre de mieux se développer et d'augmenter leurs chances de se rendre dans la LNH.