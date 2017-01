Mondial junior: prix en baisse en vue de la demi-finale

Les billets les plus abordables dans la section bleue se vendaient à 82,50 $ en matinée et le prix a été réduit à 52,50 $ au cours de la journée. Un peu plus bas, dans les bancs gris et blancs, les amateurs pourront payer 40 $ de moins qu'en matinée, soit 57,50 $.

Le prix des autres sièges - dans la zone Desjardins et dans les rouges - est demeuré le même et varie entre 117,50 $ et 202,50 $.

Il faut dire que la foule dégarnie de 10 215 personnes pour la rencontre de quarts de finale entre le Canada et la République tchèque a fait beaucoup réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Il s'agissait de la plus petite foule du tournoi pour un match impliquant les favoris, qui ont amorcé le Mondial junior au Centre Air Canada de Toronto.

Des journalistes étrangers se sont aussi dits surpris du faible engouement généré par l'arrivée de la formation canadienne à Montréal.

Les assistances avaient aussi été décevantes en 2015 alors que le Canada avait disputé la ronde préliminaire à Montréal avant de se rendre à Toronto pour le tour éliminatoire. Cette année, le comité organisateur avait décidé de baisser le prix moyen des billets de 30 pour cent par rapport à la dernière édition présentée en sol canadien.

«Globalement, nous ne pouvons pas dire que ce ne fut pas une réussite (en 2015), avait déclaré le directeur du tournoi, Denis Hainault, lors de la mise en vente des forfaits. Ce fut un succès, mais nous pouvons nous ajuster et faire mieux.»