 Coupe Ryder: une spectatrice blessée perd la vue d'un oeil 

Les organisateurs de la Coupe Ryder ont révélé qu'ils apporteraient leur soutien «aussi longtemps que nécessaire» à la spectatrice qui a été atteinte par une balle et qui aurait perdu la vue de son oeil droit.

Associated Press Paris

La spectatrice blessée, identifiée dans la presse française comme Corine Remande, âgée de 49 ans, a été hospitalisée après avoir été atteinte à la tête par la balle errante de Brooks Koepka au sixième trou du parcours Golf National, vendredi dernier.

Elle aurait déclaré qu'elle envisageait d'engager des poursuites judiciaires après que les médecins lui ont dit qu'elle avait perdu la vue de son oeil droit.

Le circuit européen a précisé dans un communiqué: «Nous avons été en communication avec la famille concernée, en commençant par le traitement immédiat sur le parcours, puis en fournissant un soutien, en aidant à la logistique du rapatriement, y compris en offrant le voyage de retour à la famille de Paris à Lyon, et nous continuerons à offrir notre soutien aussi longtemps que nécessaire.

«Il est désolant d'entendre que quelqu'un puisse en subir des conséquences à long terme.»

Selon des informations publiées dans les médias français, Remande aurait également reproché aux organisateurs de la Coupe Ryder l'absence de protection sur le parcours. Elle a déclaré qu'un officiel du parcours n'avait pas crié lorsqu'il avait remarqué que la balle se dirigeait vers la foule.

Le circuit a ajouté: «Les balles frappées sont un danger occasionnel pour les spectateurs, mais ce type d'incident est extrêmement rare. Nous pouvons confirmer qu'un cri d'avertissement a été lancé plusieurs fois avant, mais nous savons aussi combien il est difficile de savoir quand et où chaque balle est frappée si vous êtes dans la foule. Nous sommes extrêmement sensibles et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir cette spectatrice, dans la mesure du possible, dans ces circonstances très difficiles.»