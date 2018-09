 Coupe Ryder: les États-Unis prennent les devants 

Jordan Spieth a réussi une normale au 18e trou pour concrétiser une victoire aux dépens de Paul Casey et Tyrrell Hatton.

Les autres points des Américains ont été l'oeuvre de Brooks Koepka et Tony Finau, qui ont remporté une improbable victoire face à Justin Rose et Jon Rahm, tandis que Dustin Johnson et Rickie Fowler ont signé un gain de 4-et-2 face à Rory McIlroy et Thorbjorn Olesen.

Victorieux dimanche dernier au Championnat du circuit, Tiger Woods a subi une défaite à sa première participation à la Coupe Ryder depuis 2012. Lui et Patrick Reed se sont inclinés 3-et-1 aux dépens de Tommy Fleetwood et du champion de l'Omnium britannique Francesco Molinari.

Le palmarès de Woods en carrière à la Coupe Ryder est désormais de 13-18-3.

Si les Américains ont pour l'instant l'avantage, les Européens ont l'habitude de revenir de l'arrière. Ils n'ont pas mené après la séance d'ouverture depuis 2006.

L'Europe n'a toutefois pas perdu cette compétition à domicile depuis 25 ans.