 Tournoi des Maîtres: Reed en tête, Woods à la traîne 

Associated Press Augusta

Reed a réussi des oiselets aux septième, huitième et neuvième trous lors de la deuxième ronde à l'Augusta National. Il se retrouvait à moins-8 à la mi-parcours et détenait une avance de trois coups sur ses partenaires de jeu Charley Hoffman et Marc Leishman.

> Consultez les résultats en direct

Reed a calé un roulé de 13 pieds pour l'oiselet au septième, une normale-4. Il a ensuite atteint le vert en deux coups au huitième, une normale-5, mais a eu besoin de deux roulés pour trouver le fond de la coupe. Au neuvième, une normale-4, il a calé un roulé de 14 pieds pour un autre oiselet.

Il a toutefois commis un boguey au 10e pour reculer d'un coup par rapport à la normale.

Le Texan âgé de 27 ans vise un premier titre majeur. Il a terminé deuxième au Championnat de la PGA en 2017.

De son côté, Woods s'est enfin donné une occasion de sourire vendredi. Il a souvent pris avantage de sa puissance pour accumuler les bons scores sur les normales-5 de l'Augusta National lors de ses quatre victoires en carrière. Il avait toutefois inscrit quatre normales lors de la ronde initiale, jeudi, puis n'avait pas été en mesure de profiter de ses chances sur les normales-5 du premier neuf, vendredi.

Woods a finalement atteint le vert en deux coups au 13e trou, puis a envoyé sa balle dans l'objectif en deux roulés pour un oiselet. Cela lui permettait de s'approcher à 11 coups de Reed, à plus-4 avec cinq trous à jouer. Les golfeurs à plus-6 ou plus étaient en danger de ne pas se qualifier pour les rondes du week-end.